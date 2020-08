Ohne Brustsponsor: So sehen die neuen Austria-Trikots aus

3.6. Austria Wien und Dynamo Kiew einigten sich auf einen Transfer von Mohammed Kadiri. Der Defensivspieler war zuletzt nach Russland an Arsenal Tula verliehen und wechselt nun in die Ukraine. Kadiri kam am letzten Tag der Sommertransferphase 2016 von Ashanti Gold aus Ghana zur Austria und absolvierte insgesamt 44 Pflichtspiele für die Wiener, sechs davon in der Gruppenphase der Europa League.

Nach knapp zwei Jahren mit Höhen, aber auch mit zu vielen Tiefen, die sich in kapitalen Abwehrfehlern manifestierten, wechselte der 23-Jährige in August 2018 in die russische Premjer Liga, wo er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. Weil Tula von der vertraglich vereinbarten Kaufoption keinen Gebrauch machte, kam nun das Transfergeschäft mit dem ukrainischen Vizemeister zustande.