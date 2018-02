26.2. Paris Saint-Germain hat am Sonntagabend das Topspiel in der Ligue 1 gegen Olympique Marseille mit 3:0 gewonnen, im Zentrum des Interesses stand abermals Superstar Neymar. Der Brasilianer wurde in der 80. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld getragen, er war zuvor offenbar ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Knöchel umgeknickt. Eine Entwarnung gab es am Tag danach: Die Verletzung ist wohl nicht so schlimm wie befürchtet. "Nach ersten Untersuchungen in der Kabine hat er sich nur den Knöchel verdreht", sagte Paris-Trainer Unai Emery und zeigte sich "durchaus optimistisch", dass der Brasilianer beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Hinspiel 1:3) am 6. März wieder einsatzfähig ist.