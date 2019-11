Fußball-Splitter: Nächster Rückschlag für PSV Eindhoven

23.10. Österreichs Frauen-Nationalteam muss in den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen des Jahres auf Kapitänin Viktoria Schnaderbeck verzichten. Die verletzte Arsenal-Legionärin wurde von Teamchef Dominik Thalhammer nicht in den vorläufigen 19-Frau-Kader nominiert und befindet sich nur auf der Abrufliste. Vier Spielerinnen werden allerdings noch nachnominiert. Schnaderbeck plagen weiterhin Muskelbeschwerden im Oberschenkel. Sie hatte auch schon zuletzt beim 1:0-Sieg in Serbien passen müssen. Die mit zwei Siegen in die Quali-Gruppe G gestartete ÖFB-Auswahl bekommt es am 8. November (18.00 Uhr/live ORF Sport +) in Skopje mit Nordmazedonien zu tun und empfängt am 12. November in der BSFZ Arena Kasachstan.