Mourinho-Entlassung kostete ManUnited über 22 Mio. Euro

13.2. Bayer Leverkusen kann in der Zwischenrunden-Partie der Europa League beim russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar mit dem Einsatz von Julian Baumgartlinger planen. Österreichs Teamkapitän hatte sich beim 5:1 am Freitag in Mainz einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der 31-Jährige könnte am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) mit einer Spezialmaske auflaufen. Beim Flug am Mittwoch von Köln nach Krasnodar fehlte Bayer-Kapitän Lars Bender, der Trainer Peter Bosz wegen eines Faserrisses im Oberschenkel nicht zur Verfügung steht.