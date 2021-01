Fußball-Splitter: Schmerböck verlässt WAC in Richtung Hartberg

Aus Österreichs zweiter Liga auf die Trainerbank in der deutschen Bundesliga: Bo Svensson ist dieser Sprung nun auch offiziell gelungen. Der Däne hat wie erwartet den FC Liefering nach eineinhalb Jahren verlassen und wird neuer Trainer bei Mainz. Bei den vom Abstieg bedrohnten Rhein-Hessen spielte Svensson nicht nur jahrelang, sondern war auch schon im Nachwuchs und im Trainerteam tätig. Als Ablöse werden 1,5 Millionen Euro kolportiert. Beim Red-Bull-Klub wird der Trainerposten intern nachbesetzt. Der Deutsche Matthias Jaissle, der bisher in der Akademie tätig war, wird künftig den Zweitligisten betreuen. Der 32-Jährige spielte von 2007 bis 2014 für Hoffenheim und war vor seiner Zeit in Österreich auch schon im Leipziger Nachwuchs und als Co-Trainer bei Bröndby in Kopenhagen tätig.