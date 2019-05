Fußball-Splitter: Liendl verlängert um zwei Jahre beim WAC

2.5. Sturm hat einen seiner jungen österreichischen Spieler länger an den Verein gebunden. Wie die Grazer vermeldeten, unterschrieb Mittelfeldmann Ivan Ljubic einen Vierjahresvertrag beim österreichischen Vizemeister. "Ivan hat sich bisher herausragend entwickelt", erklärt Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl in einer Aussendung. "Ivan ist ein junger Spieler, der noch jede Menge Potenzial mitbringt. Durch seine ruhige Art ist er voll auf die Arbeit am Platz fokussiert. Ich freue mich sehr, ihn weiterhin in unserer Mannschaft zu haben", äußerte sich auch Trainer Roman Mählich zufrieden über die Entwicklung des Teamspielers im ÖFB-Nachwuchs. Der 22-Jährige selbst sagte, er wolle in Graz noch "viele Erfolge feiern" und bei der U21-EM im Sommer in Italien aufzeigen.