Fußball-Splitter: Lazaro gab Ligadebüt für Inter Mailand

19.10. Salzburgs nächster Champions-League-Gegner Napoli hat sich in der Serie A keine Blöße gegeben. Der italienische Vizemeister feierte gegen Hellas Verona einen 2:0 Heimsieg und behielt damit den vierten Platz in der Tabelle. Am Mittwoch tritt Napoli in Wals-Siezenheim zum Gruppe-E-Duell in der europäischen Königsklasse gegen Salzburg an. Als zweifacher Torschütze gegen Verona glänzte Arkadiusz Milik. Der Pole bewies zunächst in der 37. Minute seine Qualitäten als Torjäger und schoss sein Team in Front. Davor war bereits ein Treffer der Gäste wegen Abseits aberkannt worden. Nach dem Seitenwechsel legte Milik nach - in der 67. Minute stand es 2:0.