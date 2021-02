Fußball-Splitter: Kalajdzic und Lienhart in kicker-"Elf des Tages"

Österreichs Frauen-Nationalteam bricht ohne Stammtorhüterin Manuela Zinsberger nach Malta auf, wo mit der Teilnahme an der "Visit Malta Women's Trophy" der Auftakt ins Länderspieljahr 2021 erfolgt. Die Arsenal-Legionärin darf aufgrund der "aktuell geltenden Einreisebestimmungen" für in Großbritannien engagierte Sportler nicht auf die Mittelmeerinsel reisen, wie der ÖFB in einer Aussendung mitteilte. Außerdem musste mit Isabella Kresche (SKN St. Pölten) eine weitere Torhüterin verletzungsbedingt absagen. Vanessa Gritzner (Sturm Graz) und Kristin Krammer (USV Neulengbach) sind nachberufen worden und bilden mit Rückkehrerin Jasmin Pal (SC Sand/GER) das ÖFB-Torfrauen-Trio. Im Rahmen des Turniers treffen die Österreicherinnen am Freitag (15.00 Uhr MEZ) auf den WM-Dritten und Olympiazweiten Schweden und am 23. Februar (18.30 Uhr/beide live ORF Sport+) ebenfalls in Paola auf die Slowakei.