Fußball-Splitter: Juve neuer Tabellenführer in der Serie A

2.12. Der nach Napolis sechstem sieglosen Serie-A-Spiel in Folge angezählte Carlo Ancelotti hat seine Spieler nun eigenmächtig sanktioniert. Ab Mittwoch werde die Mannschaft kaserniert um sich auf das Ligaspiel gegen Udinese am Samstag vorzubereiten, hieß es am Montag in einem Statement des Vereins. Ancelotti habe diese Entscheidung getroffen. Napoli, das in der Salzburger Champions-League-Gruppe auf Aufstiegskurs ist, hatte am Tag davor zu Hause gegen Bologna mit 1:2 verloren. In der Tabelle sind die Süditaliener nur Siebente, 17 Zähler fehlen bereits auf Spitzenreiter Inter. "Es ist nicht alles mein Fehler. Ich werde mich mit der Mannschaft unterhalten. Wenn sie mir helfen, fein. Andernfalls muss ich mir etwas überlegen", sagte Ancelotti nach dem Spiel gegen Bologna. Krisenstimmung war nach dem 1:1 gegen Salzburg aufgekommen. Die Profis widersetzten sich einer Anordnung von Klubchef Aurelio de Laurentiis, der eine einwöchige Kasernierung angeordnet hatte, und fuhren nach dem Spiel nach Hause. De Laurentiis verordnete danach einen Medienboykott und Lohnkürzungen im November. Diese müssen vom Schiedsgericht des italienischen Fußballverbandes aber erst abgesegnet werden.