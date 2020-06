Fußball-Splitter: Hoffenheim trennt sich von Trainer Schreuder

Der belgische Fußballverband hat den Vertrag mit Teamchef Roberto Martinez bis zur WM 2022 verlängert. Der 46-jährige Spanier führte Belgiens Nationalteam bei der WM 2018 in Russland mit Platz drei zum größten Erfolg in der Geschichte der "Roten Teufel". Martinez trat nach der EM 2016 die Nachfolge von Marc Wilmots an. Vor seinem Engagement in Belgien war der Spanier in Großbritannien bei Swansea, Wigan und Everton tätig gewesen.