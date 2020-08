Fußball-Splitter: Forderung nach Müller-Comeback im Nationalteam

Franz Beckenbauer wünscht sich ein Comeback von Thomas Müller in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Thomas Müller sollte wieder für Deutschland spielen. Jogi bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er ihn zurückholt“, sagte Beckenbauer (74) der „Bild“. Bundestrainer Joachim Löw hatte im vergangenen Jahr im Zuge des Umbruchs die Karrieren von Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng in der deutschen Auswahl beendet. Ein Umdenken Löws ist weiter sehr unwahrscheinlich. Müller (30) zählt nach einer schwierigen Phase unter Hansi Flicks Vorgänger Niko Kovac wieder zu den Besten beim FC Bayern München. „Müller ist jetzt der absolute Leader. Seine Persönlichkeit würde der Nationalmannschaft bestimmt helfen", so Beckenbauer.

SKN St. Pölten holte für die Offensive Alexander Schmidt. Der 22-jährige Mittelstürmer wurde leihweise für ein Jahr vom LASK geholt. Schmidt spielte bisher in 55 Matches in den beiden obersten Ligen. Der Wiener wurde von den Linzern von Salzburg verpflichtet und bis 2023 unter Vertrag genommen. In der vergangenen Saison war Schmidt von Red Bull an den WAC verliehen gewesen. „Alexander passt exakt in jenes Anforderungsprofil, das wir für unsere Suche nach einem Stürmer zu Rate gezogen haben. Neben seinen technischen Fähigkeiten bringt er eine enorme physische Präsenz auf den Platz, die unserem Offensivspiel gut tun wird“, sagte SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer über den 1,93-m-Mann.

Zweitligist Austria Klagenfurt verpflichtete mit Thorsten Mahrer den dritten Spieler in diesem Sommer. Der 30-jährige Innenverteidiger kommt von Konkursklub Mattersburg undund unterschreibt bei den Kärntnern einen Vertrag bis 2023. "Mit dieser Verpflichtung legen wir ein wichtiges Puzzleteil in unser Kaderplanung. Thorsten Mahrer ist ein gestandener Spieler mit großer Erfahrung, der unser Team mit seinen Qualitäten weiterbringen wird", sagte Klagenfurt-Sportchef Matthias Imhof

Lion Schuster wurde von Rapid um drei weitere Jahre bis Sommer 2023 an den Klub gebunden. Der 20-Jährige ist seit 2012 bei den Hütteldorfern. In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler zu seinen ersten beiden Einsätzen in der Profi-Mannschaft (beim 4:0 gegen den LASK, sowie beim 1:2 im Cup gegen Salzburg).

Der englische Meister Liverpool bestreitet ab Samstag für zehn Tage ein Trainingslager in Leogang. Wie SalzburgerLand Tourismus bekannt gab, erfolgte die Einigung kurzfristig, die „Reds“ planen im Rahmen ihres Camps demnach auch zwei Testspiele. Liverpool musste ein Trainingslager im französischen Evian absagen, da Frankreich und England aufgrund der Corona-Pandemie eine gegenseitige Quarantänepflicht für Einreisende aus den beiden Ländern verhängt hat. Gemeinsam mit der Agentur SLFC wurde deshalb in den vergangenen Tagen daran gearbeitet, Startrainer Jürgen Klopp und sein Team nach Salzburg zu lotsen. Die Mannschaft wird am Samstag mit einer Charter-Maschine am Salzburg Airport landen. Einige Spieler kommen direkt aus dem Urlaub mit Privatjets.

Der SKN St. Pölten und Marcel Ketelaer gehen getrennte Wege. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab, konnte mit dem seit März 2018 als Sportkoordinator der Niederösterreicher arbeitenden Deutschen keine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit erzielt werden. In St. Pölten arbeitet seit Anfang Juli Georg Zellhofer als neuer Sportdirektor. „Wir konnten die beruflichen Wünsche von Marcel leider nicht erfüllen und haben daher in aller Freundschaft eine Trennung vereinbart“, sagte St. Pöltens General Manager Andreas Blumauer. Der ehemalige Profi Ketelaer war vor seiner Tätigkeit als Sportkoordinatorauch als Individualtrainer und Assistenzcoach im Verein tätig. Der 42-Jährige arbeitete auch in der Akademie des SKN.

Sturm Graz hat im Rahmen seiner Kooperation mit Kapfenberg drei junge Spieler an die Obersteirer abgestellt. Mittelfeldspieler Winfred Amoah (20), Stürmer Oliver Bacher (20) und Torhüter Christopher Giuliani (21) sollen in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Jeder der drei Kooperationsspieler kann bei Bedarf nach Graz zurückgeholt werden. Stürmer Martin Krienzer (20) wird derweilen fix an den SV Lafnitz verliehen. Alle vier Akteure spielten zuletzt für die Sturm Amateure in der Regionalliga Mitte.

Der frühere Weltklasse-Fußballer Arjen Robben kann nicht wie erhofft am Freitag im Test gegen Zwolle sein Comeback für den FC Groningen feiern. „Arjen hat letzte Woche in seinem Trainingsprogramm die Grenzen überschritten“, erklärte Trainer Danny Buijs Robbens Abwesenheit. Den 36-Jährigen plagen demnach muskuläre Probleme. Nach dem Abschied vom FC Bayern München hatte Robben vor einem Jahr seine Karriere beendet. Bei seinem Heimatclub startete er nun das Comeback. „Ich hatte eine sehr gute Trainingswoche, in der ich hundertprozentig arbeiten konnte. Das läuft gut, aber ich dachte, es reicht immer noch nicht aus, um in einem Wettbewerb aktiv zu werden“, begründete Robben seinen Verzicht.

Die WSG Tirol hat Innenverteidiger Nemanja Celic vom LASK losgeeist. Der 21-Jährige hatte es in der abgelaufenen Saison bei den Athletikern nicht zum Stammspieler geschafft. Seine fußballerische Ausbildung hatte er in der LASK-Akademie erhalten.

Der TSV Hartberg hat am Donnerstag weitere Transfers bekanntgegeben. Mittelfeldspieler Julius Ertlthaler wechselt vom SV Mattersburg in die Steiermark, wo er einen Vertrag bis Sommer 2021 erhält. Ein Jahr länger bleiben soll Borna Petrovic, der vom kroatischen Fußballmeister Dinamo Zagreb kommt. Zuletzt war der 22-jährige Mittelstürmer an den slowenischen Verein Rudar Velenje verliehen.

"Bei dieser Entscheidung bin ich meinem Herzen gefolgt. Gerade auch in der Corona-Zeit ist mir klar geworden, wie schön wir es in Ried haben", freute sich Sahin-Radlinger laut Aussendung vom Donnerstag. "Samuel Radlinger war ein absoluter Wunschspieler von uns", sagte Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der Rieder. Mit Johannes Kreidl hat ein Torhüter den Verein nach dem Aufstieg bereits verlassen. Sahin-Radlinger wird sich voraussichtlich mit Filip Dmitrovic um die Einser-Position duellieren.

Hartberg kann erneut auf ein Talent aus dem Stall von Meister Salzburg zugreifen. Wie der Klub am Donnerstag bekanntgab, wechselt der Nigerianer Samson Tijani (18) leihweise für ein Jahr in die Oststeiermark. Der defensive Mittelfeldspieler wurde erst in diesem Jahr von Salzburg verpflichtet und mit einem Vertrag bis Sommer 2025 ausgestattet.

Der Mittelfeldspieler war vor drei Jahren von Paris Saint-Germain nach Turin gewechselt, soll aber laut Medienberichten in den Planungen des neuen Trainers Andrea Pirlo keine Rolle mehr spielen. Matuidi soll vor einem Wechsel nach Miami stehen. Der Klub war vom früheren englischen Starspieler David Beckham mitgegründet worden und gehört seit diesem Jahr der nordamerikanischen Major League Soccer an.

08/12/2020, 12:09 PM | Christoph Geiler