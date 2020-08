Fußball-Splitter: FC Liverpool kommt nach Salzburg

SV Ried hat sich die Dienste von Marcel Canadi und Murat Satin gesichert. Die Mittelfeldspieler unterschrieben beide einen Zweijahresvertrag.

Canadi, 22-jähriger Sohn des ehemaligen Rapid- und nunmehrigen Atromithos-Athen-Coaches Damir Canadi, spielte zuletzt bei Zweiligist Amstetten, er wurde davor u.a. im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Der 23-jährige Satin verdingte sich in den vergangenen drei Saisonen in seiner Heimatstadt ebenfalls in der zweiten Liga bei Wacker Innsbruck.

"Marcel Canadi und Murat Satin passen vom Alter und von ihrem Talent sehr gut zur SV Ried. Beide wollen in Ried den nächsten Schritt machen", sagte Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Ried-Cheftrainer, in einer Aussendung des Clubs. "Ich bin davon überzeugt, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren zu Topspielern in der Bundesliga reifen können".