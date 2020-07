Fußball-Splitter: Dortmund kauft englisches Top-Talent

Der Wolfsberger AC hat am Freitag die Vertragsverlängerungen von Marcel Holzer und Joshua Steiger bekanntgegeben. Holzer unterschrieb beim Europa-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2022. Steiger verlängerte seinen Vertrag ebenfalls um zwei Jahre plus Option auf ein weiteres. Für die kommende Saison wird der 19-Jährige zum SV Lafnitz in die 2. Liga verliehen.