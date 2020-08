Fußball-Splitter: David Silva zu Real Sociedad

Stürmer Markus Pink verlässt die Admira und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten Austria Klagenfurt. Das gaben die Niederösterreicher am Montag-Nachmittag bekannt. Der 29-Jährige erzielte in der abgelaufenen Spielzeit in 19 Spielen ein Tor. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit Christopher Cvetko vermeldeten die Klagenfurter zudem am Dienstagabend noch den fünften Neuzugang. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt von den FC Juniors OÖ zur Austria. Der gebürtige Klagenfurter schoss in der vergangenen Saison in 25 Zweitliga-Partien fünf Tore für die Linzer.