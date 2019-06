Fußball-Splitter: Dani Alves verlässt PSG im Sommer

22.6. Wie die englische Daily Mail berichtet, ist Dietmar Hamann in Sydney zwischenzeitlich festgenommen worden. Der 45-jährige Ex-Profi (Bayern, Liverpool, 59 Spiele für Deutschland) und Sky-Experte soll im Urlaub in Australien seine Freundin angegriffen haben. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte, dass Beamte in der Nacht auf Freitag um 2.16 Uhr australischer Zeit wegen eines "häuslichen Streits" in Sydney, im Stadtteil Randwick, gerufen worden seien. Ein 45 Jahre alter Mann, der eine vier Jahre ältere Frau geschubst haben soll, sei festgenommen und zur Polizeistation gebracht worden. Er müsse sich nun wegen eines tätlichen Angriffs verantworten. Am Samstagmorgen wurde Hamann nach einer Aussage gegen eine Kaution und Abgabe seine Reisepasses freigelassen.