Fußball-Splitter: Bayern fixieren Pavard-Transfer

22.12. Der frühere Austria-Wien-Spieler Felipe Pires ist von deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim für ein Jahr an den brasilianischen Meister Palmeiras Sao Paulo verliehen worden. Der 23-Jährige hatte sich zuvor bereits zum Medizincheck in Brasilien aufgehalten. Pires wurde in den vergangenen Jahren von Hoffenheim außer bis vergangenen Sommer an die Austria auch an FSV Frankfurt verliehen.