Fußball-Splitter: Adi Hütter verliert einen Stürmer

Der TSV Hartberg hat nach einem durchwachsenen Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga am Montag noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Die Steirer nahmen kurz vor der Wechsel-Deadline Sascha Horvath vom deutschen Drittligisten Dynamo Dresden für zwei Jahre unter Vertrag. Für den 24-jährigen Ex-ÖFB-U21-Teamspieler ist es eine Rückkehr ins Oberhaus, in dem er schon für die Wiener Austria, Sturm Graz und Wacker Innsbruck die Schuhe geschnürt hatte.