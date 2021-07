Spieler-Gewerkschaft will Ablösesummen abschaffen

Die Spielergewerkschaft FIFPro will mit Hilfe der EU-Kommission das Transfersystem im Fußball radikal reformieren. Noch an diesem Freitag wolle die Interessengemeinschaft der Fußballprofis in Brüssel eine entsprechende Beschwerde einreichen und damit die Abschaffung von Ablösesummen erzwingen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Guardian berichteten.

Nach Ansicht der FIFPro, die nach eigenen Angaben 65.000 Profis vertritt, verstoßen die Transferregeln gegen das europäische Wettbewerbsrecht. Klubs und Verbände würden ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen. "Wir sind überzeugt, dass unsere Zahlen belegen, dass es keine Stabilität in diesem System gibt - weder für Klubs noch für die Spieler, die nicht bezahlt werden", sagte FIFPro-Generalsekretär Theo van Seggelen der FAZ.