Franz Schiemer hört auf

Beim Europa-League-Spiel gegen Astra Giurgiu gehörte Franz Schiemer noch zum Salzburger Kader, saß auf der Ersatzbank. Im Frühjahr wird er das nicht mehr tun. Denn am Freitag wird der 28-Jährige laut übereinstimmenden Informationen des KURIER und von Sky Sport Austria in einer schon am Dienstag angekündigten Pressekonferenz, bei der nun auch Sportchef Ralf Rangnick anwesend sein wird, seine Karriere als Profifußballer beenden.

Der 25-fache Teamspieler, der auch schon bei der SV Ried und der Wiener Austria unter Vertrag gestanden war, spielt seit fünfeinhalb Jahren bei Red Bull. Insgesamt absolvierte der Oberösterreicher 158 Pflichtspiele für die Salzburger, wurde Meister 2010, 2012 und 2014 sowie Cupsieger 2012 und 2014. Dazu gewann er mit Red-Bull drei Mal die Europa-League-Gruppenphase.

Immer wieder wurde Schiemer durch Verletzungen gebremst. Legendär sind seine vielen Kopfverletzungen. Mehrmals musste er deshalb Spiele mit Verbänden beenden. Zuletzt hatte er große Probleme mit seinem Becken. Vor zwei Wochen waren seine Schmerzen so groß, dass er in Glasgow in seinem Hotelzimmer bleiben musste, während seine Kollegen Celtic Glasgow in der Europa League mit 3:1 besiegen konnten.