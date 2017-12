Titelverteidiger Red Bull Salzburg wird im Play-off der Youth League auf Sporting Lissabon treffen. Dies ergab die Montag in Nyon stattfindende Auslosung des U19-Bewerbs der UEFA. Salzburg tritt Anfang Februar (Spieltermine am 6./7.) zu Hause an. Das Play-off ist quasi das Sechzehntelfinale.

Salzburg qualifizierte sich mit Erfolgen über Girondins Bordeaux und Sparta Prag für die K.o.-Runde.