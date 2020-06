Russischer Verband stellt Capello Ultimatum

Capellos Vertrag in Russland läuft eigentlich bis zur Heim-WM 2018. Der 68-jährige Italiener hatte aber nach dem blamablen WM-Abschneiden der „Sbornaja“, die bereits in der Gruppenphase in Brasilien gescheitert war, seit dem Sommer des Vorjahres kein Gehalt mehr bekommen. Laut russischen Medienberichten von Anfang Februar soll nun aber der Oligarch Alischer Usmanow dem Verband rund 5 Mio. Euro als Darlehen für Capellos Lohn-Nachzahlungen zur Verfügung gestellt haben.

Russland bestreitet sein nächstes EM-Qualifikationsmatch am 27. März in Montenegro. Am selben Tag tritt Österreich in Liechtenstein an.