Rapid ist sich mit Philipp Huspek einig

Philipp Huspek kommt zur nächsten Saison im Sommer 2015 zum SK Rapid. Der Noch-Grödiger erhält vorbehaltlich der erfolgreich zu absolvierenden medizinischen Tests einen Drei-Jahresvertrag bis Sommer 2018.

Der Offensivspieler brachte es bislang auf 85 Spiele in der Bundesliga, dabei konnte er zehn Treffer erzielen und weitere 16 direkt vorbereiten. Sportdirektor Andreas Müller zur Verpflichtung des Oberösterreichers: "Bekanntlich haben wir Philipp Huspek schon länger auf dem Radarschirm, in der letzten Transferperiode hat er sich allerdings dafür entschieden, seinen Vertrag in Grödig zu erfüllen und nicht vorzeitig zu wechseln. Philipp wollte sich im ruhigen Umfeld weiter entwickeln, bevor er den nächsten Schritt wagt und diese Entscheidung haben wir voll akzeptiert. Damit hat er auch seine gute Mentalität unter Beweis gestellt, die ihn gepaart mit seinen sportlichen Qualitäten zu einer echten Verstärkung für unsere Mannschaft machen wird."