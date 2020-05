Rapid dreht das Spiel in Altach

Dann kamen die Hütteldorfer so richtig in Fahrt, zunächst erzielte Beric noch ein Abseitstor, ehe der Stürmer mit seinem 22. Saisontor doch noch für den zweiten Treffer sorgte (86.). Tormann Kobras sah schlecht aus. In der Schlussminute krönte auch Schobesberger seine Leistung mit einem Treffer. Er hat damit in den jüngsten secdhs Partien immer getroffen. In den vergangenen acht Spielen sieben Mal. „Wir sind momentan sowohl physisch als auch mental sehr gut drauf. Im Derby müssen wir etwas gut machen“, erklärt Rapid-Trainer Zoran Barisic.