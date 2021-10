Schon wieder ist es in französischen Fußballstadien zu Ausschreitungen gekommen. Das ohnehin als Hochrisiko-Match deklarierte Gruppenspiel in der Europa League zwischen Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul musste am Donnerstag sogar zwischenzeitlich unterbrochen werden. "Das Szenario wiederholt sich", schrieb "Le Parisien" und berichtete von fünf Festnahmen.

Wie in Marseille kam es auch in Lyon zu Vorfällen beim Spiel der Europa League gegen Bröndby Kopenhagen, sieben Personen sollen dort zunächst festgenommen worden sein.

In Marseille seien zunächst Feuerwerkskörper aus den Reihen der rund 2.500 Istanbul-Fans Richtung Spielfeld geworfen worden, hieß es in Berichten. Danach hätten sich die Anhänger beider Vereine mit Fackeln und sogenannten Bengalos gegenseitig beworfen. "Chaos auf den Tribünen", meinte das türkische Portal "Spor Arena". Die regierungsnahe Zeitung "Milliyet" schrieb in ihrer Online-Ausgabe, dass jeder wisse, wie schlecht die Bilanz der Marseille-Fans sei, "aber lasst uns ehrlich sein, wir werden auch nicht besser. Bei jedem europäischen Spiel machen wir entweder eine Szene oder sind an einer beteiligt".