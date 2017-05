Real Madrid steht kurz vor dem Gewinn des spanischen Meistertitels. Der Champions-League-Finalist gewann am Mittwochabend das Nachholspiel bei Celta Vigo 4:1 und zog an dem bislang punktegleichen FC Barcelona vorbei.

Vor der letzten Runde in der Primera Division am kommenden Wochenende haben die Königlichen drei Punkte Vorsprung und würden schon mit einem Remis in Malaga den ersten Meistertitel seit 2012 perfekt machen. Barca empfängt zum Schluss Eibar.

Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack (10. und 48. Spielminute), Karim Benzema (70.) sowie Toni Kroos (88.) erzielten die Tore für die Madrilenen. John Guidetti konnte zwischenzeitlich verkürzen (69.).

Tabelle:

1. Real Madrid 37 28 6 3 104:41 63 90 2. FC Barcelona 37 27 6 4 112:35 77 87 3. Atletico Madrid 37 22 9 6 67:26 41 75 4. FC Sevilla 37 20 9 8 64:49 15 69 5. Villarreal 37 18 10 9 53:32 21 64 6. Athletic Bilbao 37 19 6 12 52:40 12 63 7. Real Sociedad 37 19 6 12 57:51 6 63 8. Eibar 37 15 9 13 54:47 7 54 9. Alaves 37 14 12 11 40:42 -2 54 10. Espanyol Barcelona 37 14 11 12 47:49 -2 53 11. Malaga 37 12 10 15 49:53 -4 46 12. Valencia 37 13 7 17 55:62 -7 46 13. Celta de Vigo 37 13 5 19 51:67 -16 44 14. Las Palmas 37 10 9 18 53:71 -18 39 15. Betis Sevilla 37 10 8 19 39:62 -23 38 16. Leganes 37 8 10 19 35:54 -19 34 17. Deportivo La Coruna 37 7 12 18 40:61 -21 33 18. Sporting Gijon 37 7 9 21 40:70 -30 30 19. CA Osasuna 37 4 10 23 40:89 -49 22 + 20. Granada 37 4 8 25 29:80 -51 20 +

+ = Absteiger