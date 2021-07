Debüt-Tor von Fuchs bei 3:1-Sieg von Leicester

Stoke holte auswärts den zweiten Saisonsieg und den zweiten Erfolg en suite. Matchwinner war der Schweizer Xerdan Shaqiri, der im Doppelpack (26., 50.) traf. Arnautovic, der an vielen Angriffsaktionen beteiligt war, spielte durch. Stoke City arbeitete sich auf Platz 16 der Tabelle vor.

Spitzenreiter Arsenal kam am Samstag gegen Middlesbrough zu Hause nicht über ein 0:0 hinaus. Damit riss ausgerechnet am 67. Geburtstag von Trainer Arsene Wenger nach zuvor sechs Liga-Siegen in Folge die Serie der " Gunners". Der Vorsprung auf Manchester City, das am Sonntag auf Southampton trifft, beträgt einen mageren Punkt.

Ebenfalls torlos trennten sich Swansea City und Watford. ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl spielte für die Gäste in der Innenverteidigung durch.

Ergebnisse & Tabelle