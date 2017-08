Manchester City hat am Samstag zum Auftakt der dritten Runde in der englischen Premier League in letzter Sekunde einen Sieg eingefahren. Die Citizens gewannen auswärts gegen Bournemouth mit 2:1, wobei der entscheidende Treffer durch Raheem Sterling in der 97. Minute fiel. Der Gold-Torschütze wurde daraufhin wegen übertriebenen Jubels mit Gelb-Rot ausgeschlossen.

Zuvor hatte Charlie Daniels die Gastgeber in der 13. Minute mit einem spektakulären Schuss aus relativ spitzem Winkel unter die Latte in Führung gebracht. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Gabriel Jesus in der 21. Minute nach Idealpass von David Silva. ManCity hält damit nach drei Partien bei sieben Punkten.

3. Runde:

Samstag, 26.08.2017 Bournemouth - Manchester City 1:2 (1:1) Crystal Palace - Swansea City 16.00 Huddersfield - Southampton 16.00 Newcastle - West Ham 16.00 Watford - Brighton and Hove Albion 16.00 Manchester United - Leicester City 18.30 Sonntag, 27.08.2017 Chelsea - Everton 14.30 West Bromwich - Stoke City 14.30 Liverpool - Arsenal 17.00 Tottenham Hotspur - Burnley 17.00

