Premier League: Chelsea spielt nur remis, Southampton verliert

Chelsea hat im Kampf um den vierten Rang in der englischen Premier League am Samstag nicht voll punkten können. Die Blues erkämpften bei Bournemouth gerade noch ein 2:2-Remis und halten als Vierte nach 28 Spielen bei 45 Punkten. LASK-Europa-League-Gegner Manchester United hat damit am Sonntag die Chance, mit einem Sieg bei Everton bis auf einen Zähler an Chelsea heranzurücken.

Marcos Alonso brachte Chelsea in der 33. Minute in Führung und bewahrte seinen Klub mit seinem zweiten Treffer (85.) spät vor einer Niederlage.