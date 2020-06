Ödegaard-Debüt mit Licht und Schatten

Norwegens Fußball-„Wunderkind“ Martin Ödegaard hat am Sonntag sein Debüt im zweiten Team von Real Madrid gegeben. Mehr als 50 Medienteams verfolgten in Valdebebas im Nordosten Madrids das Drittliga-Spiel zwischen Real Madrid Castilla und Athletic Bilbao (2:2). Der 16-Jährige wurde 20 Minuten vor Schluss eingewechselt und zeigte „Licht und Schatten“, wie spanische Medien am Montag analysierten.

Ödegaard habe sich bei einem Zweikampf zu zaghaft verhalten und so das Ausgleichstor der Gäste ermöglicht, befand die Sportzeitung „Marca“. Dafür habe er ein paar Mal auch seine technische Klasse gezeigt, hieß es. Die spanische Nachrichtenagentur efe bilanzierte: „Er hat noch viel Zeit, die Versprechen einzulösen.“

Unter den 2.790 Zuschauern waren Reals Club-Boss Florentino Perez und viele Touristen aus Norwegen. Die Begegnung wurde vom norwegischen Fernsehen live übertragen. „ Valdebebas war Hauptstadt Norwegens“, titelte „Marca“. Ödegaard, der mit 15 Jahren sein Nationalelf-Debüt für Norwegen gegeben hatte, war im Jänner von seinem Stammclub Strömsgodset Drammen zu Real gewechselt.