Schwere Gegner warten auf Rapid in CL-Quali

Rapid Wien startet als Vizemeister fix in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation. In dieser gibt es bekanntlich keine leichten Gegner, aber den Hütteldorfern drohen diesmal wahre Großkaliber im europäischen Klubfußball.

Die fünf möglichen Gegner stehen bereits fest. Dabei handelt es sich um den ukrainischen Spitzenklub Schachtar Donezk, der in den letzten Jahren ein Stammgast in der Champions League war. Dasselbe gilt auch für den niederländischen Traditionsverein Ajax Amsterdam. Der AS Monaco, der die französische Ligue 1 auf dem dritten Platz beendete, hatte heuer das Viertelfinale erreicht, wo man letztendlich am nunmehrigen Finalisten Juventus Turin scheitert.

Als die vermeintlichen "leichteren" Gegner können ZSKA Moskau und FC Brügge eingestuft werden. ZSKA ist aber immerhin Russlands Vizemeister, ebenso wie Brügge in Belgien.