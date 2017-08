Der englische Meister Chelsea hat in der Premier League seinen zweiten Saisonsieg im dritten Spiel gefeiert. Die Blues, die auf ihren gesperrten Kapitän Gary Cahill verzichten mussten, setzten sich am Sonntag zuhause an der Stamford Bridge mit 2:0 gegen Everton durch. Die Tore für Chelsea erzielten die beiden Spanier Cesc Fabregas (27. Minute) und Alvaro Morata (40.).

Für die Gäste aus Everton, bei denen der gerade erst aus dem Nationalteam zurückgetreten Torjäger Wayne Rooney in der Startelf stand, war es die erste Niederlage im siebenten Pflichtspiel der Saison. Die Toffees hatten sich unter der Woche auch für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert.

Am Sonntagnachmittag steht noch das Schlagerspiel der Runde zwischen Liverpool und Arsenal an.

3. Runde:

Samstag, 26.08.2017 Bournemouth - Manchester City 1:2 (1:1) Crystal Palace - Swansea City 0:2 (0:1) Huddersfield - Southampton 0:0 Newcastle - West Ham 3:0 (1:0) West Ham: Ohne Arnautovic (gesperrt) Watford - Brighton and Hove Albion 0:0 Watford: Prödl spielte durch; Brighton: Suttner spielte durch Manchester United - Leicester City 2:0 (0:0) Leicester: Fuchs spielte durch Sonntag, 27.08.2017 Chelsea - Everton 2:0 (2:0) West Bromwich - Stoke City 1:1 (0:0) Liverpool - Arsenal 17.00 Tottenham Hotspur - Burnley 17.00

Tabelle: