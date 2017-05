Markus Suttner wird nicht mehr für Österreichs Fußball-Nationalteam spielen. Der 30-jährige Linksverteidiger gab am Mittwoch nach 20 absolvierten Länderspielen seinen ÖFB-Team-Rücktritt bekannt.

"Ich habe mich im Kreis des Teams stets wohlgefühlt, immer alles für die Mannschaft gegeben und mich dem Erfolg untergeordnet. Es war mir stets eine Ehre, dabei zu sein. Leider durfte ich in den fünf Jahren nur ein Pflichtspiel von Beginn an bestreiten", erklärte der für Ingolstadt spielende Niederösterreicher auf der Klub-Homepage die Beweggründe für seine Entscheidung. Der ehemalige Austrianer möchte sich in Zukunft ausschließlich auf seine Aufgaben beim abstiegsbedrohten deutschen Bundesligisten konzentrieren, bei dem er noch bis Sommer 2018 unter Vertrag steht.