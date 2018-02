Marc Janko hat einen neuen Klub gefunden. Der 34-jährige ÖFB-Teamstürmer hat beim Schweizer Erstligisten Lugano einen Vertrag bis Juni 2019 unterzeichnet. Nachdem die letzten Formalitäten geklärt wurden, ist der Wechsel des 66-fachen Teamspielers zum Super-League-Klub offiziell.

Für Janko ist es eine Rückkehr in die Schweiz. Von 2015 bis 2017 hatte er erfolgreich für den FC Basel gespielt und in diesen zwei Saisonen 34 Tore erzielt. Vor seinem Abschied hatte er mit dem Serienmeister auch das Double gewonnen.

Zuletzt verlief ein halbjähriges Gastspiel bei Sparta Prag nicht nach Wunsch, deshalb durfte Janko den tschechischen Topklub auch ablösefrei verlassen. Sein Debüt könnte er am Samstag im Heimspiel gegen Sion geben.

VERY happy to open a new chapter. Looking forward to meet my new team mates soon and try to help the club to reach their goals. Also wanna wish @ACSparta_EN all the best, sometimes things just don’t work out how we wished for pic.twitter.com/6ihcBuDFzr