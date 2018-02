Für die am Samstag in der englischen Premier League eingesetzten Österreicher hat es keine Erfolgserlebnisse gegeben. Moritz Bauer verlor mit Stoke City in Bournemouth 1:2, wobei sein Landsmann und Klubkollege Kevin Wimmer nicht im Kader stand. Leicester City erreichte mit Aleksandar Dragovic und Christian Fuchs nur ein Heim-1:1 gegen Swansea.

Brighton feierte ohne Markus Suttner einen 3:1-Heimerfolg über West Ham. Bei den Gästen fehlte Marko Arnautovic wegen einer Verletzung.

Manchester United gewann daheim gegen Huddersfield 2:0, wobei Neuzugang Alexis Sanchez per Elfmeter-Nachschuss sein erstes Tor für die "Red Devils" erzielte. Damit reduzierte der Tabellenzweite den Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, der in Burnley nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, auf 13 Punkte.

Huddersfield hingegen rutschte auf den vorletzten Platz ab, hat aber mit 24 Zählern nur drei Punkte Rückstand auf den Elften Watford, den Arbeitgeber der Österreicher Sebastian Prödl und Daniel Bachmann. Mittendrin im Abstiegskampf befinden sich auch West Ham (27 Punkte), Brighton (27) und Stoke (24).

26. Runde:

Samstag, 03.02.2018 Burnley - Manchester City 1:1 (0:1) Bournemouth - Stoke City 2:1 (0:1) Stoke: Bauer spielte durch, ohne Wimmer Brighton and Hove Albion - West Ham 3:1 (1:1) Brighton: ohne Suttner; West Ham: ohne Arnautovic (verletzt) Leicester City - Swansea City 1:1 (1:0) Leicester: Dragovic und Fuchs spielten durch Manchester United - Huddersfield 2:0 (0:0) West Bromwich - Southampton 2:3 (1:2) Arsenal - Everton 18.30 Sonntag, 04.02.2018 Crystal Palace - Newcastle 15.15 Liverpool - Tottenham Hotspur 17.30 Montag, 05.02.2018 Watford - Chelsea 21.00

Tabelle: