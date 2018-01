Leverkusen-Trainer Heiko Herrlich muss für seine Schwalbe im DFB-Pokal am 20. Dezember eine Geldstrafe von 12.000 Euro bezahlen. Herrlich ging im Achtelfinale in Mönchengladbach (1:0) in der Coaching-Zone zu Boden, nachdem Gladbachs Denis Zakaria an ihm vorbeigelaufen war, um den Ball zu holen.

Der 46-jährige Herrlich entschuldigte sich danach sofort für die "blödsinnige Aktion".