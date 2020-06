Fußball-König Messi ist auch der Krösus

Rezession? Gibt es nicht in der Welt des Fußballs – das zeigt eine Auflistung der Gehälter der Stars. Das Fachmagazin France Football ermittelt seit 1999 "Le salaires des stars", addiert Gagen, Prämien und Werbeeinnahmen.



Zum dritten Mal in Folge ist Lionel Messi der Bestverdiener, vor David Beckham und Cristiano Ronaldo. Sie sind die Rekordler in einer Saison der Rekorde. Die drei kommen auf insgesamt 93,7 Millionen Euro im Jahr – so viel wie nie zuvor. Erstmals verdienen fünf Spieler mehr als 20 Millionen. Und die 20 Bestverdiener der weiten Fußballwelt lukrieren 349,3 Millionen Euro – noch nie da gewesen.