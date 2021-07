Joelinton unterschreibt bei Rapid bis 2018

Rapid Wien kann in künftig auf die Dienste des 19-jährigen Joelinton, bürgerlich Joelinton Cassio Apolinário de Lira, zählen. Der 1,86 Meter große Angreifer kam bereits 2014 bei seinem Stammverein, dem ehemaligen brasilianischen Meister Sport Club do Recife, zu seinem Profidebüt und wechselte im Sommer des Vorjahres in die Deutsche Bundesliga zu Hoffenheim. Nun konnte Rapid Joelinton für zwei Saisonen ausleihen.

Rapids Geschäftsführer Andreas Müller ist überzeugt, dass er eine Verstärkung sein wird: " Joelinton hat das erste, für junge Spieler aus Südamerika traditionell sehr schwierige Jahr in Europa bereits hinter sich und brennt darauf, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Er ist ein sehr kräftiger und athletischer Angreifer, der gerade als klassischer Mittelstürmer für viel Torgefahr sorgen sollte, aber alternativ auch am Flügel zum Einsatz kommen könnte. Normalerweise haben wir wenig Chancen, einen Spieler seiner Klasse in diesem Alter zu verpflichten, daher bin ich froh, dass es uns gelungen ist, ein Leihgeschäft zu erreichen", sagte der Deutsche.

Joelinton hat die sportmedizinischen Tests bereits erfolgreich absolviert und steht im Trainingsbetrieb. "Ich freue mich sehr auf meine neuen Mitspieler und den gesamten Klub. Ich hoffe sehr, dass ich mit vielen Einsätzen und Toren zu einer erfolgreichen Zeit beitragen kann", sagt der Brasilianer, der am 14. August seinen 20. Geburtstag feiert und die Nummer 34 bekommt.