Inter baut seine Tabellenführung in der Serie A aus

Inter Mailand hat seinen Vorsprung in der italienischen Serie A weiter ausgebaut. In einem Spiel auf dürftigem Niveau rettete der argentinische Stürmer Lautaro Martinez am Sonntag mit seinem Treffer fünf Minuten vor dem Ende den mühevollen 2:1 (0:0)-Erfolg des Serie-A-Spitzenreiters beim Tabellen-18. Torino. Es war der achte Sieg in Serie für Inter.

Für die Führung hatte der diesmal unauffällig spielende Torjäger Romelu Lukaku mit einem verwerteten Foulelfmeter nach 62 Minuten gesorgt. Es war das 19. Saisontor des Belgiers. Doch nur acht Minuten später glich Antonio Sanabria nach einer Ecke der Turiner zum 1:1 aus (70.).

Damit beträgt der Vorsprung von Inter auf den Stadtrivalen AC Milan, der am späten Abend SSC Napoli empfängt, nun zwischenzeitlich neun Punkte.