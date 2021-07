Fußball im Namen der Freundschaft

Der sportliche Wert der Fußball-Länderspiele am Dienstag rückt in den Hintergrund. Der deutsche Teamchef Joachim Löw wünscht sich das Testspiel gegen die Niederlande als "klare Botschaft und klares Symbol für die Freiheit und die Demokratie". Das sagte der sichtlich bewegte Chefcoach am Montag bei einer Pressekonferenz.

Nach den Terrorattacken in Paris mit mehr als 120 Toten wolle man "Verbundenheit, Mitgefühl, Trauer und Solidarität für unsere französischen Freunde nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa und auf der ganzen Welt demonstrieren", betonte der Bundestrainer.