Hütter mit Frankfurt wieder in oberer Tabellenhälfte

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag in der deutschen Bundesliga eine perfekte Woche gekrönt und Hoffenheim im Duell der zweier international tätigen Mannschaften einen weiteren schweren Dämpfer verpasst. Der Klub des Vorarlberger Trainers Adi Hütter gewann beim Team von Coach Julian Nagelsmann und sprang damit in der 7. Runde wieder in die obere Tabellenhälfte.

Vize-Weltmeister Ante Rebic (40. Minute) und Luka Jovic (46.) trafen für die effiziente Eintracht, die nach 4:1-Siegen über Hannover und Lazio Rom den dritten Erfolg in acht Tagen feierte. Torschütze Rebic wurde nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot (64.) vom Platz gestellt. Trotz Überzahl reichte es für die Gastgeber nur noch zum Anschlusstreffer durch Reiss Nelson (82.). Stefan Posch spielte bei Hoffenheim durch, Florian Grillitsch wurde in der 60. Minute ausgetauscht.

Für die verletzungsgeplagten Hoffenheimer war es die dritte Heimniederlage innerhalb einer Woche. Zuvor hatte die TSG über acht Monate nicht eine Partie vor eigenem Publikum verloren. Mit nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge wird die Länderspielpause für die hochambitionierte TSG mehr als ungemütlich.