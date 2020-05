Rinner als Bundesliga-Präsident wiedergewählt

Rinner hat es die Sprache nicht verschlagen. „Es ist viel erzählt worden, viele Klubs hätten Kopf als Präsident bevorzugt. Das Wahlergebnis spricht aber eine eindeutige Sprache, schon bei der Klubkonferenz am 7. Oktober gab es ein klares Votum für mich“, sagt der Unternehmer. Nachsatz: „Es waren nur ein, zwei Funktionäre, die Stimmung gegen mich gemacht haben. Sie haben sich wohl einen Job bei der Liga erhofft.“ Tatsache ist jedoch, dass zu Beginn der Hauptversammlung nicht alles reibungslos verlief – es wurde mitunter lautstark diskutiert.

Den Liga-Job darf Rinner nun für weitere vier Jahre machen. Aufgaben gibt es ohnehin viele zu erledigen. Zum Beispiel die Sponsorensuche. Ein Wettanbieter hat sich angeboten, wurde aber abgelehnt. „Das Angebot war zu gering“, sagt Kraetschmer. Oder die Infrastruktur. „Mit einem Maßnahmenkatalog sollen die Stadien verbessert werden“, sagt Rinner und nennt ein Beispiel: „Die UPC-Arena in Graz war 1998 ein Schmuckstück und ist nun veraltet, fast so wie das Hanappi-Stadion.“ Zu den späten Anstoßzeiten im Winter unter der Woche meinte der Sturm-Präsident der Jahre 2006 bis 2010: „Rapid hatte 2009 in der Europa League immer ein volles Stadion.“ Dass 36 Runden in Österreichs höchster Liga zu viel seien, glaubt der 50-Jährige nicht: „Es gibt Vor- und Nachteile, aber solange es im Europacup nicht mehr Partien gibt, passt dies.“