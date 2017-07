Gastgeber USA hat beim Gold Cup das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Bruce Arena gewann am Mittwoch ihr Viertelfinalspiel gegen El Salvador mit 2:0 (2:0). Omar Gonzalez (41.) und Eric Lichaj (45.) sorgten mit ihren Treffern kurz vor der Pause für die Entscheidung beim Spiel in Philadelphia.

Im Halbfinale des Kontinentalwettbewerbs der nord- und mittelamerikanischen FIFA-Konföderation CONCACAF treffen die US-Amerikaner am Samstag in Dallas auf Costa Rica. Die Mittelamerikaner setzten sich im ersten Viertelfinale mit 1:0 (0:0) gegen Panama durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Anibal Godoy (77.), der mit seinem Eigentor Costa Rica zum Sieg verhalf. Der 27-jährige Mittelfeldspieler lenkte nach einem Freistoß den Ball per Kopf unhaltbar für Panamas Schlussmann Jose Calderon ins eigene Tor.

Die zwei verbleibenden Viertelfinalspiele finden am Donnerstag in Phoenix statt.