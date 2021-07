Im zweiten EM-Halbfinale zwischen England und Dänemark treffen zwei Welten aufeinander. Ein Aus der auf dem Spielfeld bisher so kühl und konzentriert auftretenden Engländer in der heimischen Fußball-Kathedrale würde eine ganze Nation aus ihren Träumen reißen. Die unbequemen und hochemotionalisierten Dänen haben am Mittwoch-Abend (21 Uhr/live ORF 1) dagegen längst nichts mehr zu verlieren. Es winkt wie 1992 ein Überraschungscoup.