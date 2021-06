EURO 2020 live: So steht es bei Schweden gegen die Slowakei

Die Slowakei und Schweden sind bei der EM bisher im Plan. Während den Slowaken mit einem unerwarteten Erfolg gegen Polen ein Start nach Maß gelang, trotzten die Skandinavier den Spaniern ein Remis ab. Vor dem direkten Duell am Freitag (15.00 Uhr/live ORF 1) in St. Petersburg dürfen sich beide Mannschaften Hoffnungen auf einen entscheidenden Schritt Richtung Achtelfinale machen. Die Konkurrenten sind erst am Tag darauf in Sevilla im Einsatz.