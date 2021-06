Eine Niederlage zum Auftakt könnte sich als erheblicher Dämpfer für die englische EM-Euphorie entpuppen. Southgate selbst denkt vor Turnierstart aber an mehr als nur den Gewinn des Pokals. Es gehe unter anderem darum, wie er und seine Spieler sich auf und neben dem Platz verhalten würden, schrieb der 50-Jährige in einem auf der Internet-Plattform "The Player's Tribune" veröffentlichten offenen Brief an die Nation. "Wie wir die Menschen zusammenbringen, wie wir inspirieren und vereinen."