Österreichs Nationalteam peilt am Donnerstag (21.00 Uhr) in Amsterdam auch ohne den gesperrten Marko Arnautovic sein zweites Erfolgserlebnis bei der EM an. Die Österreicher gastieren beim Gruppenfavoriten Niederlande. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele gewonnen - die Niederländer mit 3:2 gegen die Ukraine. Das ÖFB-Team geht nach einem 3:1 gegen Nordmazedonien als Tabellenführer in die Partie.