Erster Saisonsieg für Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat den ersten Saisonsieg in der deutschen Bundesliga geschafft. Drei Tage nach dem Europa-League-Erfolg in Rasgrad setzte sich die Werkself nach dem schlechtesten Liga-Start der Geschichte am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 durch. DFB-Nationalspieler Kai Havertz erzielte das für das Bayer-Team und ihren Trainer Heiko Herrlich so wichtige Tor.

Damit ist Vize-Meister FC Schalke 04 nach der vierten Runde die einzige Mannschaft in der Bundesliga ohne einen einzigen Punkt. Bei Leverkusen waren Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan Ersatz, Julian Baumgartlinger fehlte wegen einer Knieverletzung. Bei Mainz saß Philipp Mwene auf der Bank, der angeschlagene Karim Onisiwo stand nicht im Kader.