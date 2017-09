Jungstar Dele Alli hat bei Englands Sieg im WM-Quali-Spiel gegen die Slowakei für mediale Aufregung gesorgt. Der schon in der Vergangenheit mit Undiszipliniertheiten aufgefallenen Tottenham-Profi zeigte nach einem nicht gepfiffenen Foul die Mittelfinger-Geste. Die Szene wurde nicht geahndet, auf TV-Bildern aber eingefangen. Alli betonte danach, dass dies ein Scherz unter Teamkollegen gewesen sei.

Dele Alli puts his middle finger up to the referee #ENGSVK https://t.co/Tf9LDX35Iq