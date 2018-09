Fußball-EM 2024: Eine Frage der Ehre

Wie die Türkei die EM an Land ziehen will

Es wäre „unverantwortlich“, die EM 2024 an die Türkei zu vergeben, sprach Uli Hoeneß am Rande des Münchner Oktoberfests in einem der vielen Bierzelte in eine Kamera und sprach damit die wirtschaftliche Lage des Mitbewerbers an. Tatsächlich befindet sich die Türkei in einer ernsten Währungskrise.

Dennoch zieht Staatschef Erdoğan alle Register, um das Turnier in sechs Jahren ins Land zu holen. „Birlikte paylasalim“ – Lasst uns gemeinsam teilen, lautet das Motto der Bewerbung.

Wer teilt, und wer empfängt sind jedoch zwei verschiedene Paar Schuhe. Der UEFA versprach Erdoğan als Veranstalter Steuerfreiheit und damit riesige Gewinne. Freilich mit dem Wissen, dass UEFA-Boss Ceferin den Aspekt der Verdienstmöglichkeit für den europäischen Verband als „entscheidend“ bezeichnet hatte. Die Stadien würden im Gegensatz zur deutschen Bewerbung auch mietfrei zu Verfügung gestellt werden. Und das, obwohl man genau hier überhaupt nicht gespart hat.

Im Falle des Zuschlags würde Erdoğan weiter drauflegen. Das erst vor weniger als 20 Jahren um 135 Millionen US-Dollar erbaute Atatürk Olympia-Stadion in Istanbul, mit dem man sich erfolglos für die Olympischen Spiele 2008 beworben hat, würde abgerissen werden. Eine neue Arena für 85.000 Fans soll dann an selber Stelle errichtet werden.

Weiters könnte im Stadion von Galatasaray, in einer neuen Arena in Ankara, in Antalya, Bursa, Eskisehir, Kocaeli, Trabzon, Konya und sogar in Gaziantep nahe der syrischen Grenze gespielt werden. Überall stehen moderne Arenen, die erst kürzlich eröffnet wurden und ihresgleichen suchen.