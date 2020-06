Die Kraftquelle von Okotie

Rubin Okotie bezeichnet sich selbst als "immer schon sehr ehrgeizig". Der Mittelstürmer trainierte gern und viel. Umso verwunderlicher, dass er jahrelang nicht spritzig wirkte. "Ich hab’ mich nach einem Sprint gefühlt, als müsste ich fünf Minuten rasten. Deswegen hab’ ich noch mehr trainiert. Es ist aber nicht besser geworden. Es gab schließlich keine Spiele mehr, bei denen ich mich wirklich gut gefühlt habe."

Okotie spricht von "einem echten Teufelskreis", der ihn fast die Karriere gekostet hätte. In einem von Sky organisierten Treffen in München beschreibt der mittlerweile 27-Jährige dem KURIER den Ausweg: "Drago hat mir den Tipp gegeben, mich an Heinrich Bergmüller zu wenden. Der hilft mir mehr, als alles andere, was ich zuvor versucht habe."